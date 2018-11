Le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine augmente son aide au Permis B. La subvention allouée aux jeunes de 17 à 25 ans qui veulent décrocher leur permis de conduire va passer de 600 à 1 125 euros maximum. Un joli coup de pouce. Il s’agit de soutenir plus efficacement les jeunes précaires qui veulent gagner en autonomie pour mieux s’insérer. L’aide et son montant sont attribués en fonction des ressources dont les conditions ont été allégées pour intéresser le plus grand nombre. Depuis un an, 10 700 jeunes en ont bénéficié.