La mobilisation contre les projets de bassines en Poitou-Charentes ne faiblit pas. 19 sont toujours en cours autour de la Sèvre niortaise et du Marais poitevin, dont deux en Charente-Maritime à Saint-Félix et La Grève-sur-Mignon. Le collectif Bassines non merci qui milite contre l’aménagement de ces réserves d’eau agricoles ne désarme pas. Et un an jour pour jour après avoir formé une grande chaîne humaine à Amuré, il récidive ce dimanche 11 novembre à Niort avec un long défilé dès 14h entre les places de la brèche et du donjon, en passant par la préfecture. Car les opposants déplorent l’absence de concertation de la part de l’Etat, comme le souligne Marion Vigot, du collectif Bassines non merci :

L’appel à manifester le 11 novembre intervient quelques jours avant une signature importante pour la poursuite du projet, qui marquera une avancée majeure vers la construction des bassines au printemps 2019.