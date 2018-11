La Communauté d’agglomération propose aujourd’hui au lycée Georges-Desclaudes une expo, la projection de films et une conférence avec des professionnels de la justice, de l’éducation et de la médecine pour en parler. La collectivité et ses partenaires sont engagés depuis 2006 dans des actions de prévention pour lutter plus efficacement contre le harcèlement en milieu scolaire qui prend de l’ampleur.