La sécurité des collégiens dans les cars et à vélo au cœur d’une semaine de mobilisation en Charente-Maritime. Des opérations sont menées jusqu’à vendredi dans notre département pour rappeler les règles de sécurité aux jeunes, et leur faire prendre conscience des dangers qui les concerne sur la route.

Le plus spectaculaire, c’est sans doute cet exercice mené au collège Aliénor-d’Aquitaine du Château-d’Oléron, avec le basculement d’un car pédagogique sur son flanc. Il s’agit d’un outil unique en Europe. L’opération, menée ce lundi et mardi par les sociétés de transport Kéolis littoral et les autocars Météreau, avec le centre de formation Agora, consiste à sensibiliser les collégiens de la 6e à la 3e à l’importance de bien boucler sa ceinture de sécurité dans les cars. En effet, dans les accidents impliquant des véhicules de transport en commun, la plupart des traumatismes corporels graves sont dus à l’éjection des passagers ou à la projection à l’intérieur du véhicule. Et le port systématique de la ceinture permettrait d’éviter de nombreux décès chaque année.

L’autre action conduite cette semaine, c’est l’opération « Bien vu ensemble » à destination des jeunes cyclistes, mais aussi des piétons. Avec le passage à l’heure d’hiver pendant les vacances, et en cette semaine de rentrée scolaire, il convient de rappeler certaines règles de sécurité, notamment pour être mieux vu la nuit. Chaque année en effet, un pic du nombre d’accidents est constaté à cette période, avec une augmentation de près de 50% chez les piétons, sur la seule tranche horaire 17-19h, en raison de la baisse de luminosité. La Sécurité routière renouvelle donc la distribution de kits de visibilité aux usagers vulnérables que sont les cyclistes et les piétons

Et des agents seront présents à la sortie des collèges de Lagord cet après-midi. Demain à Saint-Jean-d’Angély. Jeudi à Tonnay-Charente. Et vendredi à Montlieu-la-Garde, au sud du département.