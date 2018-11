Le coup d’envoi ce jeudi du Festival des cultures francophones à Marennes. C’est la 9e édition. Cette année, l’évènement tournera autour des langues de France et d’ailleurs. Le saintongeais sera notamment à l’honneur avec une conférence jeudi à 17h. Parmi les têtes d’affiche attendues : Yannick Jaulin, vendredi soir à 21h à l’Estran. Mais aussi Hildebrandt et les Hurlement d’Léo en concert samedi soir. Et en ouverture jeudi à 20h30 à l’Estran, Sébastian Marx et son spectacle « Un new-yorkais à Paris » dans lequel l’humoriste américain, installé depuis une dizaine d’années en France, s’amuse à décortiquer la langue de Molière et ses expressions. On l’écoute :

Sébastian Marx qui est sans doute le plus francophone des humoristes américains. Ecoutez :

Sébastian Marx qui connaît bien la région, puisqu’il a notamment joué à Royan il y a deux ans. Il est également venu sur l’île de Ré et La Rochelle. Marennes sera pour lui une première.