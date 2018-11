Dès demain, la Direction départementale des Finances publiques va entamer une série de sept réunions d’information pour faire le point sur cette nouvelle mesure fiscale qui entrera en application le 1er janvier 2019. Face aux nombreuses interrogations suscitées par ce nouveau dispositif, il convient pour les services de l’Etat d’être très clairs sur cette réforme d’ampleur. Hervé Brabant, directeur-adjoint aux Finances publiques à La Rochelle :

Et tout le monde est concerné. Y compris ceux qui ne paient pas d’impôts sur le revenu. Car le taux de prélèvement est automatiquement calculé par l’administration. Hervé Brabant :

Première réunion demain à 18h30 à la salle polyvalente de Marennes. Puis le 14 à Saint-Jean-d’Angély. Le 21 à Jonzac. Le 26 à Rochefort. Le 27 à Saintes. Le 4 décembre à Royan. Et enfin le 11 à La Rochelle. Toutes la dates sur notre site internet. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur impots.gouv.fr, ou contactez le 0 811 368 368.

Marennes 6 novembre 2018 18h30

Salle polyvalente d’animation,

rue Jean Moulin – Marennes

Saint-Jeand’Angély

14 novembre 2018 18h30

Salle Aliénor d’Aquitaine,

Place de l’Hôtel de Ville – St Jean d’Angély

Jonzac 21 novembre 2018 18h00

Salle des Fêtes,

Rue du Château – Jonzac

Rochefort 26 novembre 2018 18h00

Salle de l’auditorium de la Communauté

d’agglomération de Rochefort Océan,

10 place Blondel – Parc des Fourriers – Rochefort

Saintes 27 novembre 2018 18h30

Salle Saintonge n° 5,

11 rue Fernand Chapsal – Saintes

Royan 4 décembre 2018 18h30

Salle Saintonge du Palais des Congrés,

42 avenue des Congrés – Royan

La Rochelle 11 décembre 2018 18h30

Salle de l’Oratoire,

6 bis rue Albert 1er – La Rochelle