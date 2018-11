Il y a 50 ans, Georges Brossard cédait sa biscuiterie fondée en 1932 à Saint-Jean-d’Angély. La fin d’une époque glorieuse, racontée aujourd’hui au travers d’une exposition temporaire qui a démarré jeudi dernier au Musée des Cordeliers. Ça s’appelle « L’Aventure Brossard ». Elle met en scène l’épopée industrielle de cet autodidacte, génie du marketing, qui bâtit un véritable empire, avec au plus fort de la production jusqu’à 750 salariés dans les années 60-70. Et ce sont eux qui en parlent le mieux. L’exposition repose en effet sur leurs nombreux témoignages. Delphine Etchenique, la directrice du musée :

L’exposition est enrichie d’un fonds acquis en 2017 et de dons de photos et d’objets publicitaires. Rendez-vous au Musée des Cordeliers jusqu’au 8 septembre. Des animations complèteront l’expo, dont deux visites guidées avec d’anciens salariés les 28 novembre et 16 janvier.