Un grave accident s’est produit à Cherbonnières, hier matin. Une voiture seule en cause a violemment percuté un arbre sur la RD121. L’accident a eu lieu peu avant 10h. 13 pompiers se sont rendus sur place. Une jeune femme a dû être désincarcérée et héliportée en urgence absolue vers le CHU de Poitiers. Un jeune homme, plus légèrement blessé, a été transporté à l’hôpital de Saint-Jean-d’Angély.