Scène ouverte avec le chanteur Julien Sordetto de la Rochelle pour la promo de son concert du vendredi 16 novembre au Cabaret l’Entrepôt de Périgny (à 20h).

Guitare, cool et mélodies, voila trois mots en rapport avec Julien Sordetto ! Auteur, compositeur et interprète, Julien fait ses premiers pas sur scène en 2008. Un an aprè,s il organise « Julien Sordetto & Friends » lors du Off du festival des Francofolies de La Rochelle. Les concerts s’enchaînent depuis et Julien commence à se faire un nom dans la région, en particulier lors de premières parties au Théâtre Saint-Martin, à des scènes ouvertes et bien sûr lors de nombreux bars où il se produit. Son style et ses influences se confirment, entre musique épurée et acoustique à la Jack Johnson et mélodies efficaces à la De Palmas, il est désormais accompagné depuis sur scène par son fidèle « Looper » à l’instar d’Ed Sheeran et Vianney.

Il participe à premier 1er festival (Marsilly on the Rock) et fait le tour des radios pour promouvoir son Cd. Sortie du Clip « The Good Way » il y a quelques jours. En attendant l’album avec ses compositions Pop/Rock/ Reggae et Rythmé, c’est en live que tout prend un sens.

https://www.facebook.com/Castaingjulien

http://www.juliensordetto.com/