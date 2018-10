Scène ouverte avec le groupe Bertily pour la promo de son show-case à l’Espace Culturel de Niort le samedi 10 novembre à 16h30.

« Prendre le large », essence même de Bertily et titre de son 1er opus, avec en filigrane la volonté de partager les fruits de leurs sensibilités. Tout simplement sincère et touchant. 3 ans après la naissance du groupe, il se livre avec sincérité sans voile sur ses émotions, dans ses textes et dans ses musiques. Remarqués début 2016 par ConcertMag.net, ces 4 musiciens se retrouvent à la croisée de leurs goûts musicaux pour donner une couleur Pop-Rock à leurs chansons en Français. Fin 2017, ils sont remarqués par le journal « La Nouvelle République » en terminant leur article : Ça s’appellera sans doute « Prendre le large », pour la chanson phare éponyme de cet EP six titres en chantier. Le groupe a réussi et dépassé son financement participatif sur Ulule pour enregistrer et sortir son 1er EP en 2018. 2nd semestre 2018, intégration de nouvelles compositions en prévision du 2ème EP.

https://www.facebook.com/BertilyLeGroupe/