La maire de Surgères, vice-présidente du Conseil départemental de la Charente-Maritime et vice-présidente de la Communauté de communes Aunis Sud recevra demain les insignes de Chevalier de l’Ordre national du mérite. La cérémonie a lieu à 14h30 à Surgères, et vient récompenser l’action publique de l’élue. Catherine Desprez est maire de Surgères depuis mars 2014, après deux mandats en tant qu’adjointe. Elle a été élue un an plus tard au Département. Catherine Desprez est né en 1950 à Surgères. Elle fut biologiste pendant toute sa carrière à Surgères. Elle est mère de deux enfants et a deux petits-enfants.