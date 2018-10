Octobre rose touche à sa fin. Avec les dernières actions du mois de lutte contre le cancer du sein. La commune de Saint-Sornin, près de Marennes, renouvelle l’opération « Le sourire rose ». C’est demain et dimanche. Au programme ce samedi : zumba à 18h, et bal à 21h à la salle des fêtes. Et dimanche, une marche rose est proposée. Départ à 9h.