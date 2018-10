Une collision entre une voiture et un TER fait un mort à Taillebourg. L’accident s’est produit peu avant 11h ce matin, rue Aliénor-d’Aquitaine. 14 pompiers sont intervenus. Un homme de 75 ans qui se trouvait dans le véhicule a été déclaré décédé. Deux personnes ont été choquées, le conducteur du train et une contrôleuse qui ont été pris en charge sur place. La mairie et la gendarmerie se sont rendues sur place. Trois bus de substitution ont été mis en place par la SNCF pour prendre en charge les 128 passagers du train.