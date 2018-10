L’accident s’est produit peu avant 11h ce matin, rue Aliénor-d’Aquitaine. 14 pompiers sont intervenus. Une victime qui se trouvait dans le véhicule a été déclarée décédée. Le bilan est pour l’instant d’un mort selon les secours, qui poursuivent les reconnaissances. La mairie et la gendarmerie se sont rendues sur place. Nous n’avons pas plus d’informations pour l’instant sur les circonstances du drame, et la circulation des trains.