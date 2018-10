Le communiqué de la Fédération de chasse de Charente-Maritime :

Devant l’incompréhension suscitée par la mesure d’encouragement au prélèvement

de renard maladroitement dénommée « prime au mérite » et pour éviter d’exposer les

chasseurs de Charente-Maritime à une polémique injustifiée, la Fédération Départementale

des Chasseurs retire la mise en place de la gratification annoncée.

La Fédération sait qu’elle pourra tout de même compter sur l’engagement des

chasseurs pour réguler la population de renard qui comme la corneille est une espèce classée

nuisible, par arrêté ministériel, sur l’ensemble de notre département (à l’exception de l’île

d’Aix pour le renard).

Ces prédateurs s’ils ne sont pas suffisamment régulés impactent fortement la

dynamique des populations de la petite faune de plaine et les chasseurs ont une responsabilité

importante qu’ils entendent bien assurer Comme le font, d’ailleurs, d’autres gestionnaires de

milieu naturel. On peut notamment citer en Bretagne, la réserve naturelle des marais de SENE

qui régule le renard et la corneille noire pour protéger l’avocette élégante. Et en Normandie,

sur l’ile de St Marcouf, le Groupe Ornithologique Normand qui piège le renard et les corneilles

afin de protéger les colonies d’oiseaux marins.

Au cours de ces derniers jours des menaces personnelles ont été proférées sur les

réseaux sociaux à l’encontre du Président de la Fédération. De telles menaces sont

inadmissibles et ont fait l’objet d’un dépôt de plainte.