Chaque année, les jours suivant le passage à l’heure d’hiver enregistrent un pic d’accidents de la route de +40% pour les piétons en fin de journée. La nuit tombant une heure plus tôt, ils sont moins visibles, et donc encore plus vulnérables, comme les cyclistes d’ailleurs. « Ne prenez aucun risque, soyez visible », prévient la préfecture de la Charente-Maritime. Le changement d’heure aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche. A 3h du matin, il sera 2h.