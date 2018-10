Situé le long du quai aux vivres, le bâtiment en cours de restauration sera réaménagé en logements et en locaux commerciaux. Une présentation en a été faite hier après-midi par le maire Hervé Blanché et l’aménageur Nicolas Walewski qui misent gros sur ce nouvel ensemble, notamment pour redynamiser le centre-ville et le tourisme :

Construit au XVIIe siècle par Le Vau, et pièce maîtresse de l’Arsenal royal de Louis XIV, le Commissariat de la Marine est un ensemble architectural d’exception, inscrit en totalité au titre des Monuments historiques. Le promoteur Nicolas Walewski en a fait l’acquisition en mars 2013, via la société de marchand de biens Magasin aux Vivres. Son projet porte sur la création de 238 logements, 233 emplacements de parking en sous-sol, et de trois locaux commerciaux. Un chantier majeur pour la Ville de Rochefort, car il s’inscrit dans un projet plus global de pérennisation du patrimoine national, d’accroissement du parc locatif et de redynamisation du centre-ville historique. Mais aussi du tourisme et du thermalisme. Rochefort étant la 6e ville thermale de France.

D’où la remise ce mercredi à Nicolas Walewski de la certification « Meublé de tourisme 3 étoiles ». Une distinction qui place ce fleuron de l’architecture militaire au plus haut niveau des hébergements rochefortais.

Les premiers logements ont été livrés et sont déjà habités. Le chantier de réhabilitation du Commissariat aux vivres s’achèvera fin 2019. A noter que les recours engagés contre le programme immobilier par la Financière de l’étoile, gérée par Pascal Mazoyer, qui concernaient la caducité du permis de construire, ont tous été rejetés par la Cour administrative d’appel de Bordeaux, confirmant le jugement en première instance à Poitiers.