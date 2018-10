La décision publiée dans le journal officiel du 20 octobre fait suite aux violents orages du printemps dernier, qui avaient entraîné des inondations et des coulées de boues entre le 26 mai et le 12 juin. Sont concernées : Brizambourg, Saint-Sauvant, Saint-Simon-de-Bordes, Coulonges, Etaules, Meux, Mortiers, Saint-Martial-de-Vitaterne, Saint-Sulpice-de-Royan, Cram-Chaban, Bazauges, Seigné et Champagne. Les sinistrés ont jusqu’au 30 octobre pour déposer un état estimatif de leurs pertes auprès de leur compagnie d’assurance.