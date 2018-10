Avec l’arrivée demain du dernier paquebot, le Ventura de la compagnie P&O et ses 3000 passagers. Les chiffres sont satisfaisants cette année pour le port de La Rochelle qui aura accueilli 29 escales et 30 000 croisiéristes.

2018 aura été une bonne saison selon Port Atlantique La Rochelle. La saison des croisières, qui a démarré le 10 avril et qui s’achève ce mardi, affiche de bons résultats. C’est la 3e en nombre d’escales. Il y en aura eu 29, pour un total de 30 000 passagers cette année. Une année marquée par la présence accrue de navires haut de gamme, et le retour de la compagnie Cunard qui avait déserté les quais rochelais en 2007. Celle-ci a réalisé deux escales avec le Queen Victoria et une avec le Queen Elisabeth. Parmi celles qui n’étaient pas au programme, il y a eu la venue du Saphire princess et du Norwegian Jade.

Cette année, parmi les excursions proposées, celles qui ont eu le plus de succès concernent les visites guidées de La Rochelle, de l’île de Ré et de la Venise verte. Dans le même temps, de nombreux passagers ont préféré opter pour des visites libres du centre-ville de La Rochelle.

On retient enfin de cette saison 2018 que les croisiéristes restent majoritairement des Britanniques pour 68% d’entre eux, et des Américains pour 16%.