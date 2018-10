La disparition inquiétante d’une femme de 46 ans à Saintes. Béatrice Record n’a plus donné signe de vie depuis le 13 octobre dernier. Elle est de type européen, a les cheveux noirs, ondulés, mi-longs. Elle a les yeux verts, mesure 1,60m, et elle est de corpulence mince. Le jour de sa disparition, elle portait un jean gris, un débardeur et des chaussures de type crocs multicolores. Elle ne dispose pas de véhicule. Toute information peut être communiquée au commissariat de Saintes au 05 46 90 30 40.