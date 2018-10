Un Observatoire départemental de l’éolien verra bientôt le jour en Charente-Maritime. Il a été présentée ce matin à La Rochelle par le président du Département Dominique Bussereau, en ouverture de la session d’automne de l’Assemblée départementale. L’objectif est de limiter les projets sur le territoire, notamment sur l’Aunis, l’estuaire de la Gironde et au large d’Oléron. Une nouvelle qui a de quoi satisfaire les anti-éolien qui craignent un mitage du département. On parle de 400 éoliennes d’ici 5 à 10 ans. Ecoutez Michel Broncard, président de Vents de contraste en Pays d’Aunis et en Vals de Saintonge et membre de la Fédération Stop éolien 17 :

Stop éolien 17 qui organise ce mercredi à La Rochelle une conférence-débat sur le thème « Stop à l’invasion des éoliennes en Charente-Maritime ». Michel Broncard espère que cette réunion aura un fort impact :

Rendez-vous à 20h30 à la salle de l’oratoire. L’entrée est libre et gratuite.