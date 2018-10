Un accident de la route a fait trois blessés dont deux graves hier midi à Montils, entre Saintes et Cognac. Deux voitures sont entrées en collision sur la RD134. Un homme et une femme âgés de 70 ans ont dû être désincarcérés. Grièvement blessés, ils ont été transportés à l’hôpital de Saintes. Tout comme un homme de 58 ans, plus légèrement touché.

Autre accident hier à Fontcouverte, près de Saintes. Deux cyclistes ont été percutés par une voiture sur la route de Taillebourg, peu après 10h. Bilan : un blessé grave, un homme de 64 ans. Et un blessé léger, un homme de 59 ans. Dix pompiers sont intrevenus, ainsi que la gendarmerie. Une enquête a été ouverte.