L’ouverture aujourd’hui à La Rochelle de la session d’automne du Conseil départemental de la Charente-Maritime. L’une des quatre grandes réunions de l’année pour les élus de l’assemblée qui vont plancher sur plusieurs dossiers. Et notamment le budget qui doit être voté en fin d’année. Le Président Dominique Bussereau devrait maintenir les taux d’imposition en 2019. Il sera également question du RSA dont devraient pouvoir bénéficier les travailleurs saisonniers. Et puis de la création d’un Observatoire départemental de l’éolien afin de limiter les projets sur le territoire, notamment sur l’Aunis, l’estuaire de la Gironde et au large d’Oléron. Une séance marquée ce matin par la pose de la plaque Atrium Jean-Louis Frot, en mémoire de l’ancien vice-président et ex-maire de Rochefort décédé fin août.