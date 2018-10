Scène ouverte avec le duo Saida de La Rochelle pour la promo de son concert du 2 novembre à l’Entrepôt à Périgny.

Duo né de la rencontre de Stéphanie Saada, chanteuse passionnée de chants du monde, et de Philippe Mimet, guitariste classique et flamenco. Les deux artistes vous invitent à un voyage au cœur des mondes. Tzigane, gitan et séfarade, à travers des chants festifs et profonds.

https://www.facebook.com/chantsduvoyage/