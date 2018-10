L’affaire des lapins d’Orylag avait défrayé la chronique en décembre dernier. Une vidéo choc de l’association L214 montrait des cas de maltraitance dans des élevages autour de Surgères. Et bien, la plainte visant plusieurs agriculteurs locaux a été classée sans suite. Les soupçons de mauvais traitement des animaux élevés pour leur fourrure et leur viande n’ont pas été confirmés par les enquêteurs. Des attaques infondées donc, à coup d’images chocs sorties de leur contexte que dénonce encore vivement Jean Boutteaud, agriculteur à La Devise et président de la Coopérative des éleveurs d’Orylag de Surgères :

Selon Jean Boutteaud, l’affaire a malgré tout eu peu d’incidences sur la production et les ventes, mais a fait naître un besoin de mieux communiquer sur la filière :

L’affaire a aussi eu pour effet la mise en place d’une certification sur les conditions d’élevage. A noter que la plainte déposée en retour par les éleveurs d’Orylag à l’encontre de l’association L214, pour intrusion et vols d’animaux, suit son cours.