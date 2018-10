Afin de limiter la prolifération des prédateurs, la Fédération départementale va lancer un plan en novembre pour inciter les chasseurs à réduire le nombre de renards et de corneilles noires. Des cadeaux à la clé si les pratiquants conservent les vestiges de leurs proies.

C’est en effet la promesse faite dernièrement aux 20 000 chasseurs de Charente-Maritime par leur fédération départementale, qui va lancer le mois prochain un plan en faveur du petit gibier. Un plan sur quatre ans qui va s’articuler autour de 10 actions majeures, dont l’une vise à récompenser les chasseurs qui s’impliqueront personnellement dans la limitation des prédateurs. Et la fédération appelle à une participation massive de ses adhérents. Son objectif est de réduire les populations de renards et de corneilles noires invasives, afin, je cite, de favoriser le développement du petit gibier, fragilisé par un milieu dégradé. « Même les associations de protection de la nature ont recours à ce type de régulation pour préserver certaines espèces », se justifie la fédération qui, pour y parvenir, met donc en place une prime au mérite avec des cadeaux à la clé. Tout d’abord le remboursement du permis de chasse et de l’assurance pour au moins 35 queues de renards capturés. Mais aussi des prix pour les meilleurs avec des bons d’achat à valoir chez un équipementier partenaire. En ce qui concerne le prélèvement des corneilles noires, ce plan propose des bons d’achat aux trois premiers ayant rapporté le plus de paires de pattes. Ces derniers devront veiller à bien conserver au congélateur leurs précieux trophées pour éxiger leur dû à la fin de la saison. Un classement des meilleurs sera effectué.