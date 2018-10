C’est demain que s’ouvre le Salon de la déco à La Rochelle. Une 17e édition qui va accueillir jusqu’à lundi pas moins de 150 exposants à l’espace Encan. L’occasion de glaner de précieux conseils et des idées déco pour l’intérieur et le jardin. On écoute Anaïs Frémondière qui organise le salon :

Et la grande tendance cette année, c’est le Do it yourself. Explication :

Rendez-vous de 10h à 19h. Et lundi de 10h à 18h. 6 euros l’entrée. Gratuite pour les moins de 15 ans. Un espace est prévu pour les enfants. 17 000 visiteurs sont attendus.