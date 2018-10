2e jour ce jeudi aux Assises de Saintes du procès de Guillain Fricot, cet homme de 66 ans accusé du meurtre de Lysiane Fraigne. Une vendeuse en boulangerie portée disparue depuis le 13 octobre 2015 et dont le corps n’a jamais été retrouvé. Magistrats et jurés tentent de faire toute la lumière sur cette affaire, malgré les déclarations confuses, approximatives, voire peu crédibles de l’accusé, présenté comme jaloux et violent. Il se dit toujours innocent. « Je n’ai rien fait à Lysiane », a-t-il lancé à la cour hier, lors du premier jour d’audience. Le verdict est attendu demain.