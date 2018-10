C’est une première en Charente-Maritime. Deux jours pour identifier les menaces économiques et sociales face aux attaques numériques et informatiques de plus en plus massives. En France, 19 millions d’internautes sont touchés par une cyberattaque, et 9 entreprises sur 10. Des actions de prévention et de sensibilisation sont donc nécessaires, car les modes opératoires sont de plus en plus sophistiqués. Des spécialistes seront là pour informer. Ça se passe à l’école de commerce Excelia Groupe, anciennement Sup de co. C’est gratuit.