L’ouverture demain aux Assises de Saintes du procès de Guillain Fricot. C’est le principal suspect dans l’affaire de la disparition de Lysiane Fraigne. Cette habitante de l’île d’Oléron qui n’a plus donné signe de vie depuis le 13 octobre 2015. Son corps n’a jamais été retrouvé. L’accusé nie toute implication dans cette affaire depuis son interpellation, malgré des éléments accablants. Le rappel des faits :

Lysiane Fraigne vendeuse en boulangerie, ne se présente pas ce jour-là à son travail, à Saint-Georges-d’Oléron. C’est son patron, inquiet, qui signale la disparition de cette femme de 54 ans. Une habitante de Saint-Pierre qui entretenait une relation avec un certain Guillain Fricot. Un bouquiniste oléronais de 62 ans qui intrigue les enquêteurs. En effet, l’homme est interpellé en région parisienne deux semaines après l’étrange disparition. Il prétexte alors un départ précipité qu’il justifie par la peur des gendarmes. Sauf que des éléments troublants, même accablants selon les termes du vice-procureur en charge de l’enquête, permettent de confondre le suspect. Deux jours avant la disparition de Lysiane Fraigne, il aurait acheté de la chaux et du ciment dans un magasin de bricolage à Rochefort. Et puis des traces de sang appartenant à la victime ont été retrouvées dans le mobil-home où il vivait à l’époque, à Saint-Georges-d’Oléron. Le suspect explique qu’elles providendraient de jeux sexuels avec son ex-compagne. Depuis son incarcération, Guillain Fricot ne cesse de nier toute implication dans cette affaire. Mais ses demandes de remises en liberté ont systématiquement été rejetées.

Guillain Fricot est jugé pour assassinat. Le procès va durer trois jours. La famille de Lysiane Fraigne, ses deux fils et son ex-mari, attendent beaucoup du procès, et surtout des réponses pour retrouver le corps de la victime.