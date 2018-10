La gendarmerie a lancé un appel à témoins après l’accident mortel survenu le 6 octobre dernier à Saint-Sulpice-d’Arnoult. Ce jour-là, un jeune homme d’une vingtaine d’années a été renversé et retrouvé mort sur la route, devant la discothèque La Cox. L’accident s’est produit entre 4 et 6h du matin. Un conducteur âgé de 37 ans s’est dénoncé, expliquant avoir roulé sur le corps de la victime. Mais les enquêteurs veulent en savoir plus et recherchent toutes les personnes ayant circulé durant ce créneau horaire sur l’axe reliant Saint-Savinien à l’île Oléron via Pont-l’Abbé-d’Arnoult, ou qui aurait aperçu un véhicule break blanc à ce moment-là. Il faut contacter la gendarmerie de Saint-Porchaire au 05 46 95 60 03.