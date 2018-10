Un équipement flambant-neuf en lieu et place d’un outil vétuste qui a été démoli. Plus performant, celui qui est sorti de terre dans la zone industrielle ouest l’an dernier est désormais adapté à la collecte et au traitement des déchets d’aujourd’hui. Ce nouveau site, géré par le syndicat mixte Cyclad et qui a coûté 2,5 millions d’euros, regroupe un centre de transfert et de stockage de matériel, et un centre de maintenance, qui permettent à la fois d’améliorer les conditions de travail des agents, mais aussi d’optimiser les coûts de la collecte et de traitement. Jean Gorioux, le président de Cyclad :

Des efforts reconnus par l’Ademe Nouvelle-Aquitaine qui n’hésite pas à citer Cylad en exemple. Lionel Poitevin, directeur régional :

L’Ademe soutient financièrement Cyclad dans ses efforts de réduction des déchets et de développement de nouvelles filières de recyclage, comme la collecte séparée des biodéchets et prochainement l’aménagement d’un centre dédié au textile qui pourrait aboutir à la création de 50 emplois. A noter que cette inauguration s’est accompagnée d’une journée de formation des élus locaux et des professionnels sur les différentes actions mises en place.