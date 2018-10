L’énorme victoire du Stade rochelais en Russie. Les Jaune et noir se sont imposés 82 à 21 samedi face à l’équipe d’Enisei STM à Krasnoïarsk, lors de la 1re journée de la Challenge cup. Ils ont marqué 12 essais et pris avant la pause le point de bonus offensif. Une belle entame pour ce championnat européen. Match retour vendredi à 20h au stade Marcel-Deflandre. Les places sont d’ores et déjà en vente.