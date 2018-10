Scène ouverte avec le producteur saintais Alain Abril pour la présentation de la programmation musicale City Jazzy organisée entre octobre 2018 et avril 2019 .

Plus besoin d’habiter une grande ville d’Europe pour assister à un concert avec des artistes habitués des « grandes » salles et des meilleurs Festivals ! Dans un esprit détendu, une ambiance très « club de jazz » intimiste et conviviale et dans des conditions d’écoute optimale. En s’appuyant sur un partenariat original avec les acteurs économiques de la région et en proposant aux artistes de les intégrer dans la programmation entre deux dates libres de leurs tournées. L’équipe est composée de plusieurs professionnels : la direction générale est assurée par Alain Abril, qui a participé ou organisé de nombreux concerts depuis 36 ans.

