Du changement aujourd’hui à la pompe. Pas de baisse des prix annoncée, au contraire. Mais une modification des noms et de l’étiquetage des carburants. Toutes les stations-service d’Europe se mettent au diapason international. L’objectif étant d’harmoniser les sigles au sein de l’union européenne pour faciliter la vie aux touristes étrangers. Les appelations sans plomb et diesel vont disparaître. L’essence sera représentée par un cercle, le gazole par un carré et les carburants gaz par un losange. Pas de changements majeurs, mais notables selon Thomas Guérinet de la station-service Total access d’Angoulins-sur-Mer :

Et rassurez-vous, en France, nous devrions conserver un double affichage un bon moment. Et les couleurs ne changent pas : jaune pour le diesel et vert pour l’essence.