Dans le combat Mc Do / Dolus, c’est Mc Do qui gagne. La commune oléronaise a perdu sa bataille judiciaire face au géant américain de la restauration rapide qui va finalement pouvoir s’implanter sur l’île. La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu son jugement hier, suivant les conclusions du rapporteur public énoncées il y a deux semaines, et confirmant le jugement rendu il y a un an en première instance par le tribunal de Poitiers. Les arguments du maire Grégory Gendre qui invoquait un risque pour la sécurité routière n’ont pas été retenus. L’élu ne compte pas se pourvoir en cassation et devrait donc signer le permis de construire réclamé depuis trois an par Mc Donald’s.