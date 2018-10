Mercredi après-midi, l’individu âgé d’une quarantaine d’années s’est présenté devant une parfumerie et a jeté un sac contenant de la poudre en hurlant « ça va péter ». Le gérant du magasin ayant déjà reçu des menaces de mort, l’affaire a été prise très au sérieux par les forces de l’ordre présentes sur place dans le cadre des Journées de la sécurité intérieure. Le quartier a été bouclé et une centaine de personnes ont été évacuées. Tout danger a finalement été écarté. Le suspect a été identifié et interpellé, puis placé en garde à vue avant d’être interné dans un hôpital psychiatrique.