Les chercheurs de l’Ifremer et du CNRS ont en partie décrypté les raisons du phénomène qui fait des ravages depuis une dizaine d’années. Les mollusques seraient en fait affaiblis par un virus qui altère leur système immunitaire et qui les rend plus vulnérables aux bactéries tueuses. Un fléau pour les ostréiculteurs qui, pour certains, ont perdu jusqu’à 100% de leurs productions. Mais il existe des solutions qui consisteraient à sélectionner génétiquement les huîtres les plus résistantes, et à éviter de placer les naissains en mer quand le virus se développe dans l’eau, soit en période estivale, mais plutôt à l’automne.