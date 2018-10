Plus d’un mois après la rentrée, des dysfonctionnements persistent dans les transport scolaires en Charente-Maritime. Si la première semaine a été catastrophique en termes de sécurité et d’aménagement des horaires, la plupart des difficultés ont été réglées. C’était sans compter sur une importante levée de boucliers des parents d’élèves, très remontés contre la Région Nouvelle-Aquitaine qui est désormais compétente en la matière. Pourtant, cinq semaines plus tard, des problèmes demeurent sur certains secteurs. Karine Aullier, la présidente des parents d’élèves de la FCPE 17 :

La question sera abordée demain soir à Saintes, à l’occasion d’une rencontre-débat sur les transports scolaires. En présence du conseiller régional Jacky Emon et des services concernés. L’objectif étant de trouver des solutions pour améliorer le service, la sécurité et la desserte. C’est à 18h30 salle Saintonge.