L’évènement fera de nouveau la part belle à de nombreux éditeurs et auteurs. Et notamment à la journaliste et écrivaine Pascale Kramer. Lauréate de nombreux prix littéraires, elle viendra présenter son dernier roman vendredi soir. On écoute Véronique Amans de l’association En avant première qui organise le festival :

Pascale Kramer sera l’invitée fil rouge du festival. Autre invité de prestige : Bastien Loriou. Ecrivain, musicien. Il sera là toute la journée de samedi. Véronique Amans :

A noter également samedi à 14h30 le spectacle familial du duo Frangélik. Et des ateliers d’écriture place de l’Europe. Puis dimanche à 10h30, la projection du documentaire « Héritages » d’Alexandra Riguet à l’association En avant première. Et à 13h, direction l’association Les oiseaux de passage à Genouillé pour un déjeuner suivi à 15h d’une lecture théâtralisée d’Angélique Condominas. Toutes les animations sont libres. Sauf les soirées. Des pass avec repas compris sont proposés.