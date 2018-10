C’était un évènement depuis des années. Attirant des milliers de visiteurs sur la commune de Tonnay-Charente. La brocante annuelle prévue ce dimanche n’aura finalement pas lieu. Le CAP centre social, qui organise l’animation, l’a annoncé hier soir. En cause : le manque de moyens humains et de bénévoles pour assurer l’organisation, la sécurité et l’accueil des exposants. Ces derniers ont été contactés et seront tous remboursés. Le maire Eric Authiat accuse le coup.