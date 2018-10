C’est aujourd’hui que débutent les rencontres de la sécurité intérieure. Quatre jours pour échanger et découvrir les métiers de la sécurité et du secours. A cette occasion, plusieurs évènements sont organisés en Charente-Maritime, et notamment des rencontres entre la population et les forces de police et de gendarmerie du département, comme cet après-midi place Colbert à Rochefort. Mais aussi avec les sapeurs-pompiers qui proposent des formations gratuites aux gestes qui sauvent comme le massage cardiaque ou la pose d’un garrot. A La Rochelle, Rochefort, Royan, Saintes et Jonzac. Les horaires sur le site sdis17.fr