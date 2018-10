Une maladie neurogénétique rare qui se caractérise par un retard moteur et mental, une absence de language oral et des troubles du sommeil. Un enfer au quotidien pour la petite Louison qui va fêter ses 3 ans le 26 octobre. Mais aussi pour sa maman Maëva qui a dû cesser de travailler, et qui lance aujourd’hui un appel au don pour financer une partie des frais de santé et faire avancer la recherche, Carole Effenberger :

Et pous suivre la vie de Louison, rendez-vous sur la page Facebook qui lui est consacrée Louison Mon Angelman.