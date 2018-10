Faible mobilisation pour la journée d’action interprofessionnelle de rentrée. La CGT, FO, FSU et les organisations UNEF et UNL ont rassemblé un peu plus de 3000 personnes ce matin en Charente-Maritime, de source syndicale. Dans le détail : 1800 à La Rochelle, 800 à Saintes et 500 à Rochefort. « Une mobilisation satisfaisante et une bonne rentrée » estime la sécrétaire générale de l’Union départementale de la CGT 17 Yvonne Gaborit, mobilisée contre la politique sociale du gouvernement.