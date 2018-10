L’appel à la mobilisation générale demain. Une intersyndicale CGT, FO, FSU et les organisations étudiantes UNEF et UNL appellent les actifs, les retraités et les jeunes à manifester dans le cadre d’une journée d’action contre le gouvernement. Parmi les principales revendications : une hausse générale des salaires, des pensions et des minima sociaux, le maintien du système de protection sociale et de tous les régimes de retraites par répartition. On écoute René Ferchaud, secrétaire général de l’Union départementale Force ouvrière de Charente-Maritime :

Trois rassemblements sont prévus en Charente-Maritime. A 10h30 place de Verdun à La Rochelle, place Colbert à Rochefort et devant le palais de justice de Saintes.