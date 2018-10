Le projet de parc éolien à Torxé et Chantemerle-sur-la-Soie avance. Il vient d’être validé par le péfet de la Charente-Maritime. Six éoliennes devraient sortir de terre dans les prochains mois sur les communes situées près de Saint-Jean-d’Angély. Une fois encore, les opposants se mobilisent pour dénoncer le développement de l’éolien industriel. C’est le cas de Michel Soulard, président de Villeneuve-la-Comtesse environnement qui fait partie du collectif Stop éolien 17. On l’écoute :

Michel Soulard qui en appelle à plus de modération des promoteurs et des pouvoirs publics. Il vient d’adresser une lettre ouverte aux parlementaires de Charente-Maritime et au président du Département.