Deux femmes de choc partiront demain matin de Surgères direction le Maroc. Elles participent au Trophée Roses des sables. Un rallye raid 100% féminin dans le désert marocain, qui va se dérouler du 10 au 21 octobre. L’équipage, baptisé Dunes en duo, est composé d’une pilote Catherine Schmitt, une Parisienne de 46 ans, et de sa navigatrice Tatiana Audouin, 42 ans, chef d’entreprise à Surgères. A bord de leur 4X4 aux dimensions monstrueuses, elles vont vivre une aventure solidaire et humanitaire à peine croyable. Et elle sont prêtes. On écoute Tatiana et Catherine :

Et pour accomplir ce défi auquel elles se sont prépaprées, chacune a sa mission. Catherine Schmitt :

Et direction Hendaye pour les vérifications mercredi, avant le départ des étapes marocaines samedi. Pour ce défi, elles ont réussi à collecter 70kg de produits d’hygiène et de fournitures scolaires destinés aux enfants des villages marocains. A noter que le duo se mobilise également pour l’association Le Cancer du sein, parlons-en ! 1 euro sera reversé pour chaque kilomètre parcourru.