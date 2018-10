La réorganisation des services et les efforts de mutualisation avec le centre hospitalier de Saintes ont eu des effets positifs sur les finances de l’établissement public. Le plan de restructuration lancé en 2016 a permis de résorber une partie du déficit qui était de 6,5 millions d’euros. La fermeture de la maternité début 2017 ayant largement contribué à ce résultat. Deux ans plus tard, l’hôpital angérien reste sous perfusion, mais il a retrouvé une certaine crédibilité auprès de l’Agence régionale de santé et des partenaires bancaires. Fabrice Leburgue, le directeur :

D’importants projets d’investissements vont permettre d’accompagner le redressement de l’hôpital de Saint-Jean-d’Angély. Et notamment la construction d’un bâtiment pour accueillir le Centre de soins de suite et de réadaptation de l’hôpital de Saintes, dont une partie a déjà été transférée dans les locaux actuels. Malgré un retard de six mois, le chantier à 7 millions d’euros devrait démarrer début 2019. Année charnière :

La programme de réorganisation des services se poursuit afin de moderniser l’établissement, qui devrait prochainement retrouver et former des internes :

Et entre 4 et 6 internes seront sélectionnés. Affaire à suivre.