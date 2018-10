La compagnie aérienne, filiale d’Air France, a décidé de maintenir la desserte vers Paris-Orly, et a même prévu de renforcer son offre de 60%. Le succès commercial de la ligne se confirme.

La directrice commerciale et marketing d’Hop! Hélène Abraham l’annonce sans détour. Les vols à destination de Paris-Orly, lancés le 13 avril dernier, sont un véritable succès. D’où l’envie de poursuivre l’aventure cet hiver. Avec certes moins de vols, puisque cet été, l’offre était de deux liaisons quotidiennes. Mais, dès la fin du mois, des vols seront proposés les lundi, vendredi, samedi et dimanche. Excepté pour la période du 12 novembre au 14 décembre. Soit une offre en hausse de 60%. « Une très bonne nouvelle pour le désenclavement du territoire », affirme le directeur de l’aéroport Thomas Juin, qui estime que les nombreuses correspondances proposées à Orly vont favoriser, je cite, la « connectivité aérienne de La Rochelle ».

Outre le succès de la liaison vers Paris-Orly, la croissance du trafic à l’été 2018 a également été portée par la desserte vers la Corse. En effet, le trafic vers Ajaccio a connu une augmentation de 50%.

Globalement, ce sont toutes les dessertes qui y gagnent. La filiale d’Air France a augmenté son offre de 82% au départ de La Rochelle, avec une progression du trafic de plus de 63%. Et le remplissage des vols a atteint 71%. Notamment vers Lyon qui est le hub majeur de Hop et permet à ses clients de bénéficier de nombreuses correspondances partout en France et en Europe. Un quart des clients de la ligne La Rochelle / Poitiers / Lyon est en correspondance au-delà de Lyon. Nice, Marseille et Strasbourg sont les principales villes de correspondance, ainsi que Milan et Bologne. Hop augmente ainsi son offre vers Lyon avec 2 vols par jour en semaine, plus un le samedi et deux le dimanche, afin de répondre aux besoins des voyageurs.