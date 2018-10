Les professionnels de l’hôtellerie et de la restauration en Charente-Maritime sont dépités. Le beau mois de septembre n’aura pas réussi à sauver la saison estivale, ni à compenser les pertes occasionnées par les grèves à répétition en mai et juin. On parle de 30% de baisse de la fréquentation touristique. L’Umih 17 (l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie), qui a tenu son assemblée générale en début de semaine, dresse un bilan mitigé de son activité. Ecoutez sa présidente Stéphanie Leclerre :

Stéphanie Leclerre qui souligne que des efforts doivent être faits en terme de communication pour gagner davantage de parts de marché, en valorisant la destination dans un territoire à la fois partenaire et concurrentiel :